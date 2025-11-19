Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

Израильская армия нанесла удары по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действовавшим на территории тренировочного лагеря ХАМАС в районе [лагеря палестинских беженцев] Айн-эль-Хильва на юге Ливана. Военный лагерь, подвергшийся удару, использовался террористами ХАМАС для учений с целью планирования и проведения терактов против израильских военнослужащих и Государства Израиль", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению", среди которых военные перечислили "применение высокоточных боеприпасов", "наблюдение с воздуха" и "сбор дополнительных разведданных".

"Армия обороны Израиля действует против формирований ХАМАС в Ливане и продолжит действовать против террористов ХАМАС, где бы они ни находились", - заверили в армейском ведомстве.