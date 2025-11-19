Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана
- 19 ноября, 2025
- 02:45
Израильская армия нанесла удары по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действовавшим на территории тренировочного лагеря ХАМАС в районе [лагеря палестинских беженцев] Айн-эль-Хильва на юге Ливана. Военный лагерь, подвергшийся удару, использовался террористами ХАМАС для учений с целью планирования и проведения терактов против израильских военнослужащих и Государства Израиль", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что "перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению", среди которых военные перечислили "применение высокоточных боеприпасов", "наблюдение с воздуха" и "сбор дополнительных разведданных".
"Армия обороны Израиля действует против формирований ХАМАС в Ливане и продолжит действовать против террористов ХАМАС, где бы они ни находились", - заверили в армейском ведомстве.