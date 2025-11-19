Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 02:45
    Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

    Израильская армия нанесла удары по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действовавшим на территории тренировочного лагеря ХАМАС в районе [лагеря палестинских беженцев] Айн-эль-Хильва на юге Ливана. Военный лагерь, подвергшийся удару, использовался террористами ХАМАС для учений с целью планирования и проведения терактов против израильских военнослужащих и Государства Израиль", - говорится в заявлении.

    В пресс-службе отметили, что "перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению", среди которых военные перечислили "применение высокоточных боеприпасов", "наблюдение с воздуха" и "сбор дополнительных разведданных".

    "Армия обороны Израиля действует против формирований ХАМАС в Ливане и продолжит действовать против террористов ХАМАС, где бы они ни находились", - заверили в армейском ведомстве.

    ЦАХАЛ ХАМАС авиаудары

    Последние новости

    03:11

    Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

    Другие страны
    03:08

    Конгресс США принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:45

    Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

    Другие страны
    02:26

    Фидан озвучил условие Турции для нормализации отношений с Арменией

    В регионе
    02:03

    ЧМ-2026: Турция заработала очко на выезде, Румыния, Бельгия и Уэльс забили по 7 голов

    Футбол
    01:57

    Стамбульский "Галатасарай" намерен арендовать игрока "Реала"

    Футбол
    01:13
    Фото
    Видео

    Трамп и кронпринц Саудовской Аравии провели переговоры в Белом доме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:47
    Фото

    В Академическом музыкальном театре состоялась премьера спектакля "Гюльчохра и Аскер"

    Искусство
    00:38
    Фото

    Состоялась церемония презентации книги "Изучаем азербайджанский язык"

    Литература
    Лента новостей