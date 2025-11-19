İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    İsrail HƏMAS-ın Livandakı təlim düşərgəsinə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 03:29
    İsrail HƏMAS-ın Livandakı təlim düşərgəsinə hücum edib

    İsrail Ordusu HƏMAS-ın Livanın cənubundakı təlim düşərgəsində fəaliyyət göstərən terrorçulara zərbələr endirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ordunun Mətbuat xidməti xəbər verib.

    "İsrailin Müdafiə Ordusu HƏMAS-ın Livanın cənubundakı Əyn əl-Hilva (Fələstin qaçqınlarının düşərgəsi) ərazisindəki təlim düşərgəsində fəaliyyət göstərən terrorçulara zərbələr endirib. Vurulan hərbi düşərgə HƏMAS terrorçuları tərəfindən İsrail əsgərlərinə və İsrail dövlətinə qarşı terror hücumları planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün təlim məqsədilə istifadə edilib", - açıqlamada deyilir.

    Mətbuat xidməti qeyd edib ki, zərbələrdən əvvəl mülki şəxslərə ziyanı minimuma endirmək üçün tədbirlər görülüb, o cümlədən yüksək dəqiqlikli sursatlardan istifadə, havadan müşahidə və əlavə kəşfiyyat məlumatlarını toplamaq üsullarından istifadə olunub.

    "İsrailin Müdafiə Ordusu Livanda HƏMAS qruplaşmalarına qarşı əməliyyat keçirir, HƏMAS terrorçuları harada olursa olsunlar, onlara qarşı əməliyyatlar davam edəcək", - ordudan bildirilib.

    İsrail ordusu HƏMAS Livan
    Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

    Son xəbərlər

    04:17

    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına F-35 təyyarələri, 300 tank və digər silahlar satacaq

    Digər ölkələr
    03:54

    KİV: NATO Qəzza müharibəsi səbəbindən trotil çatışmazlığı ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    03:29

    İsrail HƏMAS-ın Livandakı təlim düşərgəsinə hücum edib

    Digər ölkələr
    03:06

    ABŞ Nümayəndələr Palatası Epşteynin sənədlərinin açıqlanması qanun layihəsini qəbul edib

    Digər ölkələr
    02:38

    ABŞ Litva vasitəsilə Ukraynaya ilk təbii qaz partiyasını göndərib

    Digər ölkələr
    02:14

    Fidan Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq şərtini açıqlayıb

    Region
    01:49

    DÇ-2026: Türkiyə səfərdə xal qazanıb, Şotlandiya öz meydanında qalib olub

    Futbol
    01:25
    Foto
    Video

    ABŞ lideri və Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Ağ Evdə danışıqlar aparıblar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:07

    "Qalatasaray" "Real Madrid"in hücumçusunu icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti