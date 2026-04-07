Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в Иране
07 апреля, 2026
17:46
Военно-воздушные силы Израиля во вторник нанесли удары по примерно 10 ключевым участкам железнодорожной сети и мостам в Иране.
Как передает Report, об этом сообщил источник изданию The Times of Israel.
По данным издания, атаки стали частью усилий по предотвращению перемещения вооружений Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Незадолго до ударов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей Ирана воздержаться от использования железнодорожного транспорта до вечера.
Источник отметил, что КСИР использовал железнодорожные и автомобильные мосты для транспортировки вооружений и военных грузов. Израиль ранее заявлял о готовности наносить удары по объектам инфраструктуры Ирана с целью нанесения экономического ущерба.
