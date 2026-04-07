    • 07 апреля, 2026
    • 17:46
    Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в Иране

    Военно-воздушные силы Израиля во вторник нанесли удары по примерно 10 ключевым участкам железнодорожной сети и мостам в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщил источник изданию The Times of Israel.

    По данным издания, атаки стали частью усилий по предотвращению перемещения вооружений Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

    Незадолго до ударов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей Ирана воздержаться от использования железнодорожного транспорта до вечера.

    Источник отметил, что КСИР использовал железнодорожные и автомобильные мосты для транспортировки вооружений и военных грузов. Израиль ранее заявлял о готовности наносить удары по объектам инфраструктуры Ирана с целью нанесения экономического ущерба.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иран Израиль Железнодорожная инфраструктура
    İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edib

    Последние новости

    17:56

    Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в Европу

    Другие страны
    17:50

    ВМС США запросили $5,33 млрд на закупку зенитных и крылатых ракет

    Другие страны
    17:48
    Фото

    В Баку прошло заседание Экономического совета и НС Азербайджанского инвестхолдинга

    Финансы
    17:46

    Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в Иране

    Другие страны
    17:40

    Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032г

    Другие страны
    17:38

    МВФ оценил, как мир на Южном Кавказе изменит потоки торговли и инвестиций

    Финансы
    17:31
    Фото

    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

    Здоровье
    17:30

    Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле

    В регионе
    17:23
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие, посвященное минной угрозе на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    Лента новостей