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    Избранный президент Александар Вучич поблагодарил народ Сербии за доверие

    Я очень горд доверием людей, из 3 млн 700 тыс. человек, пришедших на выборы, 2 млн 35 тыс. отдали голоса за меня отметил он© Foto: Reuters/ Marko Djurica

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Штаб премьера Вучича заявил о победе своего кандидата на президентских выборах в Сербии. После этого к гражданам обратился избранный президент Александар Вучич.

    Как передает Report, об этом сoобщил ТАСС.

    "Я очень горд доверием людей, из 3 млн 700 тыс. человек, пришедших на выборы, 2 млн 35 тыс. отдали голоса за меня. Я набрал на 12% больше голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые", - заявил премьер.

    Избранный президент Вучич пообещал продолжить путь в ЕС при сохранении добрых отношений с РФ и КНР

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