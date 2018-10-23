Избран новый президент Вьетнама

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Парламент Вьетнама избрал новым президентом страны генерального секретаря Центрального комитета правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Его кандидатуру, как сообщила контрольная комиссия парламента, поддержали депутаты законодательного органа, являющегося, согласно конституции республики, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.

Должность главы государства стала вакантной после того, как 21 сентября умер президент Чан Дай Куанга, который должен был занимать этот пост с 2016 по 2021 год.