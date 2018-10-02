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    Бывший генсек компартии Вьетнама скончался в возрасте 101 года

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Бывший генеральный секретарь коммунистической партии Вьетнама  До Мыой скончался в одной из больниц Ханоя, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Отмечается, что он умер после продолжительной борьбы с болезнью.

    До Мыой был генеральным секретарем вьетнамской компартии с 1991 по 1997 год. Также он занимал пост премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам в 1988-1991 годах.

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