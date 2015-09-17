​Из-за землетрясения в Чили эвакуированы миллион человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Чили возросло до пяти человек, эвакуированы около миллиона жителей. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заявил директор Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили Рикардо Торо.

Торо призвал жителей районов, в которых сохраняется угроза цунами, не возвращаться в свои дома. В свою очередь, замглавы МВД Чили Махмуд Алеуй уточнил, что трое из пяти погибших умерли в результате сердечного приступа от стресса, вызванного случившимся, еще двое погибли в результате обрушения крыши и камнепада.

Президент Чили Мишель Бачелет заявила о намерении посетить в четверг, 17 сентября, вместе с членами правительства пострадавшие районы.

Землетрясение в Чили произошло 16 сентября в 19:45 по местному времени (03:45 по бакинскому времени). Магнитуда подземных толчков по данным Национальной сейсмологической службы Чили составила 8,4 балла. Очаг землетрясения располагался в 54 км от Ильяпеля, в 229 км от столицы страны Сантьяго на глубине 25 км. Вслед за первым землетрясением последовали несколько повторных толчков меньшей силы.

По свидетельствам очевидцев, в Сантьяго раскачивались высотные здания. Толчки ощущались не только в Чили, но и в соседней Аргентине.

После землетрясения на чилийское побережье обрушилось цунами. В городе Кокимбо, как заявили представители ВМС Чили, высота волн достигала 4,5 м.