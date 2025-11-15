При взрыве в полицейском участке в Джамму и Кашмире погибли семь человек

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 04:50
    По меньшей мере семь человек погибли, еще 27 пострадали при взрыве в полицейском участке Ноугам в столице Джамму и Кашмира Шринагаре.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

    По их информации, взрыв произошел, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке.

    Число жертв может увеличиться, поскольку пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками судебно-медицинской экспертизы, указывает телеканал.

    Отмечается, что из-за взрыва, помимо сотрудников полиции, погибли два чиновника администрации Шринагара.

