При взрыве в полицейском участке в Джамму и Кашмире погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще 27 пострадали при взрыве в полицейском участке Ноугам в столице Джамму и Кашмира Шринагаре.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их информации, взрыв произошел, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке.

Число жертв может увеличиться, поскольку пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками судебно-медицинской экспертизы, указывает телеканал.

Отмечается, что из-за взрыва, помимо сотрудников полиции, погибли два чиновника администрации Шринагара.