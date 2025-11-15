При взрыве в полицейском участке в Джамму и Кашмире погибли семь человек
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 04:50
По меньшей мере семь человек погибли, еще 27 пострадали при взрыве в полицейском участке Ноугам в столице Джамму и Кашмира Шринагаре.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.
По их информации, взрыв произошел, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке.
Число жертв может увеличиться, поскольку пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками судебно-медицинской экспертизы, указывает телеканал.
Отмечается, что из-за взрыва, помимо сотрудников полиции, погибли два чиновника администрации Шринагара.
Последние новости
05:07
Фото
Видео
В США успешно испытали термоядерные авиабомбы B61-12Другие страны
04:50
При взрыве в полицейском участке в Джамму и Кашмире погибли семь человекДругие страны
04:19
Кабмин Украины начал аудит всех госкомпанийДругие страны
03:42
США вывели из-под антироссийских санкций "Тенгизшевройл" и казахстанский КарачаганакДругие страны
03:08
Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлинДругие страны
02:36
Guardian: План США по Газе предполагает раздел анклава на две частиДругие страны
02:21
В ФРГ из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуируют более 20 тыс. человекДругие страны
01:50
ЧМ-2026: В еврозоне прошли очередные матчи отбораФутбол
01:17