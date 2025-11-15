İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Cammu və Kəşmirin paytaxtında baş verən partlayışda 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 04:52
    Cammu və Kəşmirin paytaxtında baş verən partlayışda 7 nəfər ölüb

    Cammu və Kəşmirin paytaxtı Şrinaqar şəhərində yerləşən polis idarəsində baş verən partlayışda azı 7 nəfər ölüb, 27 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NDTV mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, partlayış kriminalistlər qrupunun stansiyada saxlanılan partlayıcıları yoxlayarkən baş verib. Yaralılardan beşinin vəziyyəti ağır olduğu üçün ölənlərin sayı arta bilər.

    Ölənlərin əksəriyyəti polis əməkdaşları və məhkəmə-tibb ekspertlər olub.

    Partlayış zamanı polis zabitlərindən başqa, Şrinaqar administrasiyasının iki məmuru həlak olub. Hazırda ərazi mühasirəyə alınıb və yüksək rütbəli polis əməkdaşları hadisə yerinə gəliblər.

