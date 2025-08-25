О нас

Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 15 человек, в том числе журналисты

Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 15 человек, в том числе журналисты В результате авиаударов ВС Израиля по больнице "Насер" на юге Газы погибли 15 человек. Среди них трое журналистов, в том числе сотрудник агентства Reuters.
Другие страны
25 августа 2025 г. 12:47
Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 15 человек, в том числе журналисты

В результате авиаударов ВС Израиля по больнице "Насер" на юге Газы погибли 15 человек. Среди них трое журналистов, в том числе сотрудник агентства Reuters.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя палестинских органов здравоохранения.

"По словам официальных лиц, оператор Хусам аль-Масри, один из журналистов, погибших в результате ударов, работал по контракту с агентством Reuters. Фотограф Хатем Халед, также работавший по контракту с агентством, был ранен", - сообщает агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israel hits Gaza hospital, killing at least 15 people including journalists
Версия на азербайджанском языке İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində 15 nəfər həlak olub

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi