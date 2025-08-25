Из-за ударов ВС Израиля в больнице в Газе погибли 15 человек, в том числе журналисты

В результате авиаударов ВС Израиля по больнице "Насер" на юге Газы погибли 15 человек. Среди них трое журналистов, в том числе сотрудник агентства Reuters.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя палестинских органов здравоохранения.

"По словам официальных лиц, оператор Хусам аль-Масри, один из журналистов, погибших в результате ударов, работал по контракту с агентством Reuters. Фотограф Хатем Халед, также работавший по контракту с агентством, был ранен", - сообщает агентство.