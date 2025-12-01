Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Из-за тайфуна "Кото" во Вьетнаме один человек погиб, трое пропали без вести

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 10:45
    Из-за тайфуна Кото во Вьетнаме один человек погиб, трое пропали без вести

    В результате тайфуна "Кото" во Вьетнаме погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сообщает портал VnExpress со ссылкой на местные власти.

    Кроме того, трое числятся пропавшими без вести.

    Отмечается, что после двух дней поддержания интенсивности шторм ослабел на один уровень, а траектория его движения стала непредсказуемой из-за столкновения с движущейся на юг холодной атмосферой.

    "Koto" qasırğası nəticəsində Vyetnamda bir nəfər ölüb, üç nəfər itkin düşüb
