Из-за тайфуна "Кото" во Вьетнаме один человек погиб, трое пропали без вести
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 10:45
В результате тайфуна "Кото" во Вьетнаме погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщает портал VnExpress со ссылкой на местные власти.
Кроме того, трое числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что после двух дней поддержания интенсивности шторм ослабел на один уровень, а траектория его движения стала непредсказуемой из-за столкновения с движущейся на юг холодной атмосферой.
