    "Koto" qasırğası nəticəsində Vyetnamda bir nəfər ölüb, üç nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 10:51
    Koto qasırğası nəticəsində Vyetnamda bir nəfər ölüb, üç nəfər itkin düşüb

    Vyetnamda "Koto" qasırğası nəticəsində bir nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "VnExpress" portalı yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat verib.

    Bundan başqa, üç nəfər itkin düşüb.

    Vyetnam qasırğa
    Из-за тайфуна "Кото" во Вьетнаме один человек погиб, трое пропали без вести

