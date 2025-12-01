"Koto" qasırğası nəticəsində Vyetnamda bir nəfər ölüb, üç nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 10:51
Vyetnamda "Koto" qasırğası nəticəsində bir nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "VnExpress" portalı yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat verib.
Bundan başqa, üç nəfər itkin düşüb.
