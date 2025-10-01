Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Из-за тайфуна "Буалой" во Вьетнаме погибли 29 человек

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 13:40
    Из-за тайфуна Буалой во Вьетнаме погибли 29 человек

    Во Вьетнаме из-за обрушившегося на север и центр страны тайфуна "Буалой" погибли 29 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Сообщается, что без вести пропали 22 человека, 139 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    В результате стихии обрушились более 6,4 тыс. опор линий электропередачи, 2,7 млн потребителей остались без электричества. Значительные потери понесло сельскохозяйственное и рыбопромысловое производство. Наводнение привело к гибели свыше 1,1 тыс. голов крупного рогатого скота и около 179 тыс. домашних птиц. Нанесенный тайфуном материальный ущерб власти предварительно оценивают в чуть более 8 млрд донгов (более $300 млн).

    В аэропортах по всему Вьетнаму 42 авиарейса были отменены, еще свыше 50 задержаны. На 1 272 участках национальных автомагистралей образовались пробки из-за затоплений и сошедших оползней.

    Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olub

