Из-за тайфуна "Буалой" во Вьетнаме погибли 29 человек

Во Вьетнаме из-за обрушившегося на север и центр страны тайфуна "Буалой" погибли 29 человек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что без вести пропали 22 человека, 139 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

В результате стихии обрушились более 6,4 тыс. опор линий электропередачи, 2,7 млн потребителей остались без электричества. Значительные потери понесло сельскохозяйственное и рыбопромысловое производство. Наводнение привело к гибели свыше 1,1 тыс. голов крупного рогатого скота и около 179 тыс. домашних птиц. Нанесенный тайфуном материальный ущерб власти предварительно оценивают в чуть более 8 млрд донгов (более $300 млн).

В аэропортах по всему Вьетнаму 42 авиарейса были отменены, еще свыше 50 задержаны. На 1 272 участках национальных автомагистралей образовались пробки из-за затоплений и сошедших оползней.