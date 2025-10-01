İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:59
    Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Vyetnamda "Bualoy" qasırğası nəticəsində 29 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    22 nəfər itkin düşüb, 139 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Təbii fəlakət nəticəsində 6,4 mindən çox elektrik dirəyi dağılıb, 2,7 milyon istehlakçı işıqsız qalıb, 1,1 mindən çox iribuynuzlu mal-qara və təxminən 179 min ev quşu məhv olub. Hökumət orqanları qasırğanın vurduğu maddi ziyanı ilkin olaraq 8 milyard donqdan bir qədər çox (300 milyon dollardan çox) məbləğində qiymətləndirir.

    Vyetnamın hava limanlarında 42 uçuş ləğv edilib, 50-dən çox reys isə gecikir.

