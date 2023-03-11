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Из-за наводнений в Калифорнии погибли двое, 10 тыс. человек будут эвакуированы

Из-за наводнений в Калифорнии погибли двое, 10 тыс. человек будут эвакуированы Жертвами наводнений в американском штате Калифорния, спровоцированных проливными дождями, стали 2 человека, 9,4 тыс. было приказано эвакуироваться.
Другие страны
11 марта 2023 г. 10:38
Из-за наводнений в Калифорнии погибли двое, 10 тыс. человек будут эвакуированы

Жертвами наводнений в американском штате Калифорния, спровоцированных проливными дождями, стали 2 человека, 9,4 тыс. было приказано эвакуироваться.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает CNN.

Назвавшая эти цифры директор калифорнийского управления по чрезвычайным ситуациям Ненси Уорд сообщила также, что президент США Джо Байден одобрил предложение губернатора штата Гэвина Ньюсома объявить чрезвычайное положение.

По данным национальной метеорологической службы США, в некоторых изолированных районах Калифорнии выпало более 30 см осадков. На выходных дожди продолжатся, и, несмотря на то, что их интенсивность снижается, угроза новых наводнений остается.

"Множественные дожди в дополнение к таянию снега могут привести к значительному повышению уровня воды в ручьях и реках, что может привести к масштабным наводнениям в начале следующей недели", - предупредил американский национальный центр водных ресурсов.

Внезапные наводнения станут особой проблемой в центральной части калифорнийского побережья и в предгорьях Сьерры-Невады, уточнили там.

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