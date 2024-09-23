Из-за наводнений в Чехии эвакуировали свыше 21 тыс. человек

В Чехии из-за наводнения эвакуировали более 21 тыс. человек.

В Чехии из-за наводнения эвакуировали более 21 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МВД страны Вит Ракушан после заседания кризисного штаба.

Погибли, по последним данным, пять жителей, еще восемь числятся пропавшими без вести.

"Военные вертолеты доставили на территорию 59,4 тонны гуманитарной помощи. Всего было эвакуировано 21 488 человек, спасено 1 516 человек", - сказал он.

Из-за непогоды без электричества остались около 260 тыс. домов, повреждены участки автомобильных и железных дорог.

Отметим, что сильный ветер и проливные дожди также прошли в Австрии, Венгрии, Румынии и Словакии.