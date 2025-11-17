Из-за двух тайфунов на Филиппинах погибли почти 300 человек

Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 297 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство PNA со ссылкой на национальный совет по управлению и снижению рисков стихийных бедствий.

Отмечается, что из-за тайфуна "Калмаэги" погибли 269 человек, в основном в провинции Себу, на острове Негрос, а также в регионах Западные Висайи и Восточные Висайи. Еще 523 человека получили ранения, 113 человек числятся пропавшими без вести.

А в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" было зарегистрировано 28 погибших, большинство из них были найдены в провинции Ифугао на севере острова Лусон, 52 человека получили ранения, еще двоих пока не удается найти.