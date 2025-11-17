İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Filippində iki tayfun nəticəsində 300-ə yaxın adam ölüb

    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 15:53
    Filippində iki tayfun nəticəsində 300-ə yaxın adam ölüb

    Filippin adalarında "Kalmaeqi" tayfunu və "Funq-Vonq" supertayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 297 nəfərə çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə PNA agentliyi milli təbii fəlakət risklərinin idarə edilməsi və azaldılması şurasına istinadən bildirir.

    Qeyd olunub ki, "Kalmaeqi" tayfunu nəticəsində 269 nəfər, əsasən Sebu əyalətində, Neqros adasında, həmçinin Qərbi Visayas və Şərqi Visayas bölgələrində həlak olub, 523 nəfər yaralanıb, 113 nəfər itkin düşmüş hesab olunur.

    "Funq-Vonq" supertayfunu nəticəsində isə 28 nəfərin öldüyü qeydə alınıb, onların əksəriyyəti Luzon adasının şimalında yerləşən İfuqao əyalətində aşkar edilib, 52 nəfər yaralanıb, daha iki nəfəri hələ tapmaq mümkün olmayıb.

    Filippin supertayfun Luzon adası Funq-Vonq Kalmaeqi
    Из-за двух тайфунов на Филиппинах погибли почти 300 человек

    Son xəbərlər

    17:07
    Foto

    Ramin Məmmədov Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Din
    17:06

    Dorin Boqdan-Martin: "Azərbaycan rəqəmsal sahədə sürətlə inkişaf edən regional mərkəzə çevrilir"

    İKT
    17:04

    "Sabah"ın akademiyasında uşaq hüquqlarının qorunması mövzusunda seminar keçirilib

    Futbol
    17:04

    "Finoko" BOKT kreditorlarına müraciət edib

    Maliyyə
    17:01

    ITU Azərbaycanla texnologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

    İKT
    16:57

    Peşəkar Futbol Liqasının rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:57

    Axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı Rusiyadan ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    16:55

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Şəfəq-Asiman" yatağında kəşfiyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşırıq"

    Energetika
    16:45

    BP: "Qarabağ" yatağında tammiqyaslı işlər ilin sonunadək yekunlaşdırılacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti