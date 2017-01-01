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    Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами

    Самолет взлетел, все улетели

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшили в воскресенье в пресс-службе посольства РФ.

    "Самолет взлетел, все улетели", — сообщили там.

    В пресс-службе также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".

    В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

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