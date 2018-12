Из сектора Газа по Израилю запущено не менее 10 ракет - ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Поздно вечером 26 октября по территории Израиля со стороны сектора Газа запущено от 10 до 12 ракет.

Как передает Report, об этом сообщает официальный аккаунт армии Израиля в "Твиттере".

Большую часть ракет смогла перехватить система "Железный купол".

Обстрелу подверглись город Сдерот и региональный совет Шаар-ха-Негев.

Напомним, что ранее на границе Газы в стычках с израильскими военными погибли 5 палестинцев, 85 ранены.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c