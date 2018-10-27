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    Из сектора Газа по Израилю запущено не менее 10 ракет - ВИДЕО

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Поздно вечером 26 октября по территории Израиля со стороны сектора Газа запущено от 10 до 12 ракет.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный аккаунт армии Израиля в "Твиттере". 

    Большую часть ракет смогла перехватить система "Железный купол".

    Обстрелу подверглись город Сдерот и региональный совет Шаар-ха-Негев.

    Напомним, что ранее на границе Газы в стычках с израильскими военными погибли 5 палестинцев, 85 ранены.

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