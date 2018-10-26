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    На границе Газы в стычках с израильскими военными погибли 5 палестинцев, 85 ранены

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Пять палестинцев погибли, более 80 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    "Пять палестинцев погибли, 85 получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", - сказал аль-Кидра.

    Выступления продолжают семимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

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