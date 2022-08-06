О нас

Из сектора Газа по Израилю за сутки выпустили около 350 ракет

Из сектора Газа по Израилю за сутки выпустили около 350 ракет За первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили по Израилю около 350 ракет.
Другие страны
6 августа 2022 г. 22:39
Из сектора Газа по Израилю за сутки выпустили около 350 ракет

За первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили по Израилю около 350 ракет.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, согласно последней оценке Армии обороны Израиля, террористы "Исламского джихада" с пятницы выпустили порядка 350 ракет. Из них 94 упали в секторе Газа и еще 29 - в Средиземном море, в том числе две возле Тель-Авива.

Также сообщается, что система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила 162 ракеты. Военные утверждают, что она продемонстрировала эффективность в 95,9% при перехвате ракет, выпущенных по населенным пунктам.

На данный момент ракетные удары продолжаются. В частности, под огнем города Сдерот и Эшколь, несколько ракет перехвачены после включения сирен в Ашдоде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Байден вылечился от коронавируса
Байден вылечился от коронавируса
6 августа 2022 г. 21:29
Куба попросила международной помощи из-за крупного пожара на нефтехранилище
Куба попросила международной помощи из-за крупного пожара на нефтехранилище
6 августа 2022 г. 20:38
Исламский джихад отказался от перемирия с Израилем
"Исламский джихад" отказался от перемирия с Израилем
6 августа 2022 г. 20:12
На западе столицы Афганистана произошел взрыв, есть погибшие и раненые
На западе столицы Афганистана произошел взрыв, есть погибшие и раненые
6 августа 2022 г. 18:45
На Кубе в результате пожара на базе хранения нефти пострадали более 50 человек
ФотоНа Кубе в результате пожара на базе хранения нефти пострадали более 50 человек
6 августа 2022 г. 18:12
Нацбанк Украины снял для волонтеров лимиты трат за границей при закупках военных товаров
Нацбанк Украины снял для волонтеров лимиты трат за границей при закупках военных товаров
6 августа 2022 г. 17:59
На Кипр доставили первую партию вакцины от оспы обезьян
На Кипр доставили первую партию вакцины от оспы обезьян
6 августа 2022 г. 17:43
Хулуси Акар: Перевозка зерна с Украины осуществляется без сбоев
Хулуси Акар: Перевозка зерна с Украины осуществляется без сбоев
6 августа 2022 г. 17:25
ВС Китая: Учения вокруг Тайваня идут согласно плану в трех акваториях
ВС Китая: Учения вокруг Тайваня идут согласно плану в трех акваториях
6 августа 2022 г. 17:17
Глава МВД ФРГ: Враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране
Глава МВД ФРГ: Враги демократии могут воспользоваться кризисом в стране
6 августа 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi