Из сектора Газа по Израилю за сутки выпустили около 350 ракет

За первые сутки операции "Рассвет" из сектора Газа в ответ на авиаудары выпустили по Израилю около 350 ракет.
Как передает Report со ссылкой на
Также сообщается, что система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила 162 ракеты. Военные утверждают, что она продемонстрировала эффективность в 95,9% при перехвате ракет, выпущенных по населенным пунктам.
На данный момент ракетные удары продолжаются. В частности, под огнем города Сдерот и Эшколь, несколько ракет перехвачены после включения сирен в Ашдоде.