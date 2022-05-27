Из парламента ФРГ украли картину и гравюры, принадлежащие экс-канцлеру Шрёдеру

Неизвестные украли картину и две гравюры из здания Бундестага в Берлине, где расположено бюро экс-канцлера Герхарда Шрёдера.

Неизвестные украли картину и две гравюры из здания Бундестага в Берлине, где расположено бюро экс-канцлера Герхарда Шрёдера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщил журнал Stern, объекты искусства принадлежали бывшему главе правительства.

По данным еженедельника, картины провисели в одном из коридоров 16 лет. Шрёдер подал заявление в полицию о краже, говорится в статье. Стоимость украденных объектов не разглашается.

В Германии Шрёдера резко критиковали за тесные связи с Россией. На прошлой неделе бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Теперь из бюджета перестанет финансироваться бюро Шрёдера и прекратится выплата зарплат его сотрудникам.

Шрёдер был главой кабинета министров ФРГ с 1998 по 2005 год. В частности, в 2002 году он выступил против участия в иракской войне.