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Из парламента ФРГ украли картину и гравюры, принадлежащие экс-канцлеру Шрёдеру

Из парламента ФРГ украли картину и гравюры, принадлежащие экс-канцлеру Шрёдеру Неизвестные украли картину и две гравюры из здания Бундестага в Берлине, где расположено бюро экс-канцлера Герхарда Шрёдера.
Другие страны
27 мая 2022 г. 15:34
Из парламента ФРГ украли картину и гравюры, принадлежащие экс-канцлеру Шрёдеру

Неизвестные украли картину и две гравюры из здания Бундестага в Берлине, где расположено бюро экс-канцлера Герхарда Шрёдера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщил журнал Stern, объекты искусства принадлежали бывшему главе правительства.

По данным еженедельника, картины провисели в одном из коридоров 16 лет. Шрёдер подал заявление в полицию о краже, говорится в статье. Стоимость украденных объектов не разглашается.

В Германии Шрёдера резко критиковали за тесные связи с Россией. На прошлой неделе бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Теперь из бюджета перестанет финансироваться бюро Шрёдера и прекратится выплата зарплат его сотрудникам.

Шрёдер был главой кабинета министров ФРГ с 1998 по 2005 год. В частности, в 2002 году он выступил против участия в иракской войне.

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