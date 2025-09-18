Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Из озера в Забайкалье подняли тела еще двух утонувших геологов

    • 18 сентября, 2025
    • 08:19
    Из озера в Забайкалье подняли тела еще двух утонувших геологов

    Сотрудники сводной группы спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" извлекли тела двух погибших геологов из затопленного на озере Амудиса в Каларском муниципальном округе вездехода.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

    Сейчас при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего транспорта на берег.

    Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами упал в озеро Амудиса 15 сентября. Четверо человек выбрались самостоятельно. Вечером 17 сентября из воды извлекли тела трех погибших.

