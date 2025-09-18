Из озера в Забайкалье подняли тела еще двух утонувших геологов

Сотрудники сводной группы спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" извлекли тела двух погибших геологов из затопленного на озере Амудиса в Каларском муниципальном округе вездехода.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Сейчас при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего транспорта на берег.

Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами упал в озеро Амудиса 15 сентября. Четверо человек выбрались самостоятельно. Вечером 17 сентября из воды извлекли тела трех погибших.