Из озера в Забайкалье подняли тела еще двух утонувших геологов
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 08:19
Сотрудники сводной группы спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" извлекли тела двух погибших геологов из затопленного на озере Амудиса в Каларском муниципальном округе вездехода.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Сейчас при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего транспорта на берег.
Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами упал в озеро Амудиса 15 сентября. Четверо человек выбрались самостоятельно. Вечером 17 сентября из воды извлекли тела трех погибших.
