    Тела трех погибших в затонувшем вездеходе нашли в озере в Забайкалье

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 15:17
    Тела трех погибших в затонувшем вездеходе нашли в озере в Забайкалье

    Тела трех человек обнаружила поисковая группа в озере Амудиса в Забайкальском крае России, где в понедельник затонул вездеход с группой геологов.

    Ка передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает глава регионального МЧС.

    "Извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены", - говорится в сообщении.

    Тела погибших доставлены в районную больницу для опознания. Тела еще двух человек, которые находились в вездеходе, водолазы планируют поднять в четверг.

    15 сентября девять человек выехали из Чины на вездеходе. На борту находились геологи. В этот же день транспортное средство затонуло в озере Амудиса в 15 км от поселка Чина. Четыре из девяти человек смогли выбраться на берег, однако из-за отсутствия связи в районе происшествия они смогли сообщить о случившемся только во вторник, когда добрались до места базирования.

