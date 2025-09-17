Тела трех погибших в затонувшем вездеходе нашли в озере в Забайкалье

Тела трех человек обнаружила поисковая группа в озере Амудиса в Забайкальском крае России, где в понедельник затонул вездеход с группой геологов.

Ка передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает глава регионального МЧС.

"Извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены", - говорится в сообщении.

Тела погибших доставлены в районную больницу для опознания. Тела еще двух человек, которые находились в вездеходе, водолазы планируют поднять в четверг.

15 сентября девять человек выехали из Чины на вездеходе. На борту находились геологи. В этот же день транспортное средство затонуло в озере Амудиса в 15 км от поселка Чина. Четыре из девяти человек смогли выбраться на берег, однако из-за отсутствия связи в районе происшествия они смогли сообщить о случившемся только во вторник, когда добрались до места базирования.