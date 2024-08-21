О нас

Из Ливана по Израилю запустили более 180 ракет и БПЛА за 48 часов

Из Ливана по Израилю запустили более 180 ракет и БПЛА за 48 часов Более 180 выпущенных из Ливана ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перелетели на израильскую территорию за последние 48 часов, в результате обстрелов ранения получил один израильтянин.
Другие страны
21 августа 2024 г. 18:05
Из Ливана по Израилю запустили более 180 ракет и БПЛА за 48 часов

Более 180 выпущенных из Ливана ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перелетели на израильскую территорию за последние 48 часов, в результате обстрелов ранения получил один израильтянин.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"Вчера (20 августа - прим.) было более 130 запусков и сегодня (21 августа - прим.) более 50 запусков, это запуски ракет и БПЛА, которые пересекли границу", - сказала собеседница агентства.

"Многие из них (ракет и беспилотников - прим.) были перехвачены системой ПВО, некоторые достигли израильских населенных пунктов, вызвав пожары, были также прямые попадания по домам, один израильтянин получил сегодня ранения средней степени тяжести", - продолжила она.

Представитель армейской пресс-службы напомнила, что "во многих населенных пунктах севера Израиля нет жителей", так как "они были эвакуированы еще 10 месяцев назад".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Livandan İsrail ərazisinə 180-dən çox raket və PUA atılıb

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi