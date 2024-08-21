Из Ливана по Израилю запустили более 180 ракет и БПЛА за 48 часов

Более 180 выпущенных из Ливана ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перелетели на израильскую территорию за последние 48 часов, в результате обстрелов ранения получил один израильтянин.

Более 180 выпущенных из Ливана ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) перелетели на израильскую территорию за последние 48 часов, в результате обстрелов ранения получил один израильтянин.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"Вчера (20 августа - прим.) было более 130 запусков и сегодня (21 августа - прим.) более 50 запусков, это запуски ракет и БПЛА, которые пересекли границу", - сказала собеседница агентства.

"Многие из них (ракет и беспилотников - прим.) были перехвачены системой ПВО, некоторые достигли израильских населенных пунктов, вызвав пожары, были также прямые попадания по домам, один израильтянин получил сегодня ранения средней степени тяжести", - продолжила она.

Представитель армейской пресс-службы напомнила, что "во многих населенных пунктах севера Израиля нет жителей", так как "они были эвакуированы еще 10 месяцев назад".