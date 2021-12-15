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Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек

Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек Порядка 160 человек эвакуированы из горящего торгового центра в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 12:15
Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек

Порядка 160 человек эвакуированы из горящего торгового центра в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, еще более 300 заблокированы на крыше.

10.14

Пожар вспыхнул в среду в торговом центре в Гонконге, десятки человек оказались заблокированы в здании.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщений о пострадавших не поступало. Как отмечается, более 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа здания, который находится под открытым небом, но некоторые покупатели и посетители ресторанов все еще находятся в здании.

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Версия на азербайджанском языке Honkonqda Dünya Ticarət Mərkəzinin binası yanır

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