Из горящего торгового центра в Гонконге эвакуировали 160 человек

Порядка 160 человек эвакуированы из горящего торгового центра в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми.

Порядка 160 человек эвакуированы из горящего торгового центра в Гонконге, число госпитализированных возросло до восьми.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, еще более 300 заблокированы на крыше.

10.14

Пожар вспыхнул в среду в торговом центре в Гонконге, десятки человек оказались заблокированы в здании.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщений о пострадавших не поступало. Как отмечается, более 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа здания, который находится под открытым небом, но некоторые покупатели и посетители ресторанов все еще находятся в здании.