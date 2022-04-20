Из Финляндии выдворили 60 российских и белорусских грузовиков

Таможня Финляндии не допустила присутствия своей территории 60 грузовиков с 9 апреля, когда в действие был введен очередной пакет санкций Евросоюза, запрещающий грузовые перевозки на автомобилях с российскими и белорусскими регистрационными знаками.

Таможня Финляндии не допустила присутствия своей территории 60 грузовиков с 9 апреля, когда в действие был введен очередной пакет санкций Евросоюза, запрещающий грузовые перевозки на автомобилях с российскими и белорусскими регистрационными знаками.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду ведомство.

"Таможня вернула обратно в общей сложности 60 автомобилей", - говорится в сообщении.

На основании новых санкций, введенных ЕС, коммерческие грузовые автомобильные перевозки всех транспортных компаний, базирующихся в России и Беларуси, через внешнюю границу ЕС прекращены в полночь 9 апреля 2022 года. Все автомобили с российскими или белорусскими регистрационными знаками будут возвращены в Россию.