    Из проклятой древнеегипетской гробницы исчезла старинная роспись

    • 06 октября, 2025
    • 09:58
    • 06 октября, 2025
• 09:58

    В египетском некрополе Саккара, недалеко от Каира, из гробницы Хентика исчезла роспись времен фараонов.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Египетская прокуратура расследует обстоятельства исчезновения артефакта.

    По информации газеты роспись отображала древнеегипетский календарь, который делил год на три сезона, отражающих подъем и спад уровня воды реки Нил. Он включал в себя сезон разлива Нила (Акхет), сезон посадки (Проят) и сезон сбора урожая (Шому).

    Отмечается, что гробница является одной из немногих в Древнем Египте, имеющей проклятие, высеченное на фасаде, предупреждающее нарушителей о том, что они могут столкнуться с божественным наказанием.

    Гробница относится к шестой династии Древнего царства (примерно с 2700 г. до н.э. по 2200 г. до н.э.)

