Иветт Купер первый визит на посту главы МИД Великобритании совершит в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер посетит Украину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британское правительство.

Отмечается, что данный визит является первым для Купер в качестве главы МИД страны.

В ходе поездки Купер запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой МИД Андреем Сибигой.

На переговорах с украинским коллегой министр обсудит "общие приоритеты работы в рамках стратегического диалога Украины и Великобритании".

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии анонсировало выделение Украине финансовой помощи в размере 142 млн фунтов стерлингов ($193 млн).

"100 млн фунтов стерлингов ($136 млн) покроют расходы на восстановление систем водоснабжения и отопления, еще 42 млн ($57 млн) - на ремонт электросетей и создание защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении британского правительства в преддверии визита Купер в Киев.