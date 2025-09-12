Иветт Купер первый визит на посту главы МИД Великобритании совершит в Украину

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Другие страны
    12 сентября, 2025
    11:50
    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер посетит Украину.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на британское правительство.

    Отмечается, что данный визит является первым для Купер в качестве главы МИД страны.

    В ходе поездки Купер запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой МИД Андреем Сибигой.

    На переговорах с украинским коллегой министр обсудит "общие приоритеты работы в рамках стратегического диалога Украины и Великобритании".

    Кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии анонсировало выделение Украине финансовой помощи в размере 142 млн фунтов стерлингов ($193 млн).

    "100 млн фунтов стерлингов ($136 млн) покроют расходы на восстановление систем водоснабжения и отопления, еще 42 млн ($57 млн) - на ремонт электросетей и создание защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении британского правительства в преддверии визита Купер в Киев.

