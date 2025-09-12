İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Britaniyanın yeni XİN başçısı ilk səfərini Ukraynaya edəcək

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 12:09
    Britaniyanın yeni XİN başçısı ilk səfərini Ukraynaya edəcək

    Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper Ukraynaya səfər edəcək.

    Bu barədə "Report" Britaniya hökumətinə istinadən məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, bu, İ.Kuperin XİN başçısı qismində ilk səfəri olacaq.

    Səfər çərçivəsində İ.Kuperin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Baş nazir Yuliya Sviridenko və XİN başçısı Andrey Sibiqa ilə görüşləri planlaşdırılır.

    Nazir ukraynalı həmkarı ilə danışıqlarda Ukrayna və Böyük Britaniya arasında strateji dialoq çərçivəsində işin ümumi prioritetlərini müzakirə edəcək.

    Bundan əlavə, Britaniya XİN Ukraynaya 142 milyon funt sterlinq (193 milyon dollar) məbləğində maliyyə yardımının ayrılacağını elan edib.

    Böyük Britaniya Ukrayna maliyyə yardımı
    Иветт Купер первый визит на посту главы МИД Великобритании совершит в Украину

    Son xəbərlər

    12:41

    Türkmənistan Füzulidə məscidin layihələndirilməsi və tikintisi üçün tender elan edib

    İnfrastruktur
    12:36

    Bakıda "Avtomobilsiz gün" keçiriləcək

    İnfrastruktur
    12:35
    Foto

    Teymur Rəcəbovun iştirakı ilə "ustad dərsi" keçirilib

    Fərdi
    12:29

    Deputat: "Azərbaycanda zəhərlənmələrin əsas səbəbi kustar istehsal məhsullarıdır"

    ASK
    12:25

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 19 %-dən çox azalıb

    Energetika
    12:24

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "Benfika" ilə oyun komandamız üçün yaxşı təcrübə olacaq"

    Futbol
    12:16

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gedir

    Xarici siyasət
    12:15

    "Real" "Liverpul"un müdafiəçisini 2026-cı ildə heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    12:15

    Göyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Ayaz Zərbəliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti