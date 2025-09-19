Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ

Восемь государств-членов ЕС получают российский газ как по трубопроводам, так и в виде СПГ. В этот список входят Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия, Греция, Словакия и Венгрия.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе сообщила официальный представитель ЕС Ана-Кайса Итконен.

По ее словам, с Грецией ситуация не ясна, так как утверждается, что несмотря на санкции, страна все же продолжает закупать российский трубопроводный газ. Поэтому представитель ЕК обещала внести ясность позже, указав, что есть разница между нефтью и газом в контексте санкционной политики.

"Важно отметить, что мы знаем, где газ поступает в систему ЕС, но не располагаем официальной информацией о том, где он в итоге потребляется", - подчеркнула Итконен, которая не смогла также ничего сказать об объемах, так как это компетенция самих государств ЕС. Но эта информация находится в открытом доступе.

По словам Итконен, в ЕС внимательно отслеживают ситуацию, особенно после начала войны и запуска плана REPowerEU с 2022 года. На основе этого и строится политика ЕК и ее предложения по отказу от российских энергоносителей.

Касаясь вопроса об обогащенном уране из РФ, представитель Еврокомиссии подтвердила, что предложение по ограничению торговли с Россией в этой сфере все еще планируется, однако конкретных сроков не назвала.