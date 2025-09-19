İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Səkkiz Aİ ölkəsi Rusiya qazını idxal etməyə davam edir

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 16:42
    Səkkiz Aİ ölkəsi Rusiya qazını idxal etməyə davam edir

    Avropa İttifaqına (Aİ) üzv 8 dövlət həm boru kəmərləri vasitəsilə, həm də LNG şəklində Rusiya qazı alır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Brüsseldə brifinq zamanı Aİ-nin rəsmi nümayəndəsi Ana-Kaisa İtkonen bildirib.

    O qeyd edib ki, bu siyahıya Belçika, Niderland, Fransa, İspaniya, Portuqaliya, Yunanıstan, Slovakiya və Macarıstan daxildir.

    Onun sözlərinə görə, Yunanıstanla bağlı vəziyyət aydın deyil, çünki sanksiyalara baxmayaraq, ölkənin hələ də Rusiyanın boru kəməri qazını almağa davam etdiyi iddia olunur.

    "Qeyd etmək vacibdir ki, biz qazın Aİ sisteminə haradan daxil olduğunu bilirik, lakin onun harada istehlak olunduğu barədə rəsmi məlumatımız yoxdur", - A.İtkonen vurğulayıb.

    O, həcmlər barədə də heç nə deyə bilməyib, çünki bu, Aİ dövlətlərinin özlərinin səlahiyyətindədir.

    Avropa İttifaqı LNG Rusiya
    Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ

    Son xəbərlər

    17:29

    "İctimai nəqliyyat" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılır

    Maliyyə
    17:29

    Azərbaycanın yəhudi icmasına

    Digər
    17:28

    Azərbaycanda dövlət büdcəsinə dəymiş ziyanın bərpasının izlənməsi mexanizmi yaradılacaq

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycanda dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlanır

    Maliyyə
    17:25
    Foto

    Stend atıcılığı üzrə Bakı çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:17

    Maliyyə Nazirliyi 8 ayda 167 milyon manat artıq və əsassız ödəniş aşkar edib

    Maliyyə
    17:14
    Foto

    "SOCAR Könüllüləri"nin Məzun Günü və müsabiqəsi keçirilib

    Energetika
    17:13
    Foto

    Qazaxıstanda Azərbaycanın lüks turizm imkanları nümayiş olunub

    Turizm
    17:06

    Azərbaycan Avstriyadan qarğıdalı alışını bərpa edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti