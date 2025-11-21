Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала поддержать усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьер-министра.

Отмечается, что Мелони сделала такое заявление после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"В ходе разговора была отмечена важность поддержки продолжающихся переговорных усилий и подтверждена конечная цель: достижение справедливого и прочного мира в интересах всей Европы. С одобрением была воспринята ссылка на надежные гарантии безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы офиса.