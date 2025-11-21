Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

    • 21 ноября, 2025
    • 21:00
    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала поддержать усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьер-министра.

    Отмечается, что Мелони сделала такое заявление после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    "В ходе разговора была отмечена важность поддержки продолжающихся переговорных усилий и подтверждена конечная цель: достижение справедливого и прочного мира в интересах всей Европы. С одобрением была воспринята ссылка на надежные гарантии безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы офиса.

