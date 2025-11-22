İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İtaliya Avropanı ABŞ-nin Rusiya - Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı səylərinə dəstək verməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 01:35
    İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni Avropanı ABŞ-nin Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı səylərinin dəstəklənməsinə çağırıb.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Baş nazirin Ofisi məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, Meloni bu bəyanatı Almaniya kansleri Fridrix Merts ilə danışıqlardan sonra səsləndirib.

    "Danışıq zamanı davam edən müzakirə səylərinin dəstəklənməsinin vacibliyi vurğulandı və son məqsəd təsdiqləndi: bütün Avropanın maraqları naminə ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq. Etibarlı təhlükəsizlik təminatlarına istinad isə məmnuniyyətlə qarşılandı", - Ofisin Mətbuat xidmətinin məlumatda bildirilir.

    İtaliya Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ciorcia Meloni
    Италия призвала поддержать усилия США по урегулированию конфликта в Украине

