İtaliya Avropanı ABŞ-nin Rusiya - Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı səylərinə dəstək verməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 01:35
İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni Avropanı ABŞ-nin Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı səylərinin dəstəklənməsinə çağırıb.
"Report"un "Reuters"ə istinadən xəbərinə görə, bu barədə Baş nazirin Ofisi məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, Meloni bu bəyanatı Almaniya kansleri Fridrix Merts ilə danışıqlardan sonra səsləndirib.
"Danışıq zamanı davam edən müzakirə səylərinin dəstəklənməsinin vacibliyi vurğulandı və son məqsəd təsdiqləndi: bütün Avropanın maraqları naminə ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq. Etibarlı təhlükəsizlik təminatlarına istinad isə məmnuniyyətlə qarşılandı", - Ofisin Mətbuat xidmətinin məlumatda bildirilir.
Son xəbərlər
01:35
İtaliya Avropanı ABŞ-nin Rusiya - Ukrayna müharibəsinin bitməsi ilə bağlı səylərinə dəstək verməyə çağırıbDigər ölkələr
01:02
Azərbaycanın qadın şahmatçıları İspaniyada dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlibFərdi
00:41
Paytaxtın Mirəli Seyidov küçəsi istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunubİnfrastruktur
00:29
Slovakiyanın Baş naziri: AK-nın araşdırmasına baxmayaraq, konstitusiyasını dəyişməyəcəyikDigər ölkələr
00:07
Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərdən biri Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəridirHadisə
23:51
Donald Tramp tezliklə Nikolas Maduro ilə telefonla danışacaqDigər ölkələr
23:44
Foto
Video
Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-8Hadisə
23:32
Tramp hələ Rusiyanın neft şirkətlərinə sanksiyaları ləğv etmək niyyətində deyilDigər ölkələr
23:22
Foto