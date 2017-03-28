Италия приостановит действие Шенгена на период проведения саммита G7

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Италия приостановит действие Шенгенского соглашения об открытых границах и введет временный контроль в связи с саммитом Группы семи, запланированным на 26-27 мая в Таормине, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сообщению МВД страны, контроль на границах будет введен с 10 мая до конца месяца.

Министерство предупреждает, что наибольшие затруднения это предполагает для граждан третьих стран, въезжающих на территорию Шенгенской зоны через входящее в нее государство и далее намеревающихся продолжить поездку в Италию.

Практически рекомендуется отказаться на этот период от посещения Таормины, известного сицилийского курорта, поскольку там будут предприняты повышенные меры безопасности и ограничено передвижение. Запрещается, в частности, заплывать дальше, чем на 50 м от береговой линии, а также выходить в море рыбакам. В местных портах будет временно запрещен заход кораблей, в том числе круизных. Порты будут использоваться только в логистических целях.

В Таормине с населением чуть более 11 тыс. человек ожидается свыше 20 тыс. гостей из числа членов делегаций, дипломатов, журналистов и сотрудников обслуживающих саммит служб.