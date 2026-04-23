    • 23 апреля, 2026
    • 18:18
    Италия направит четыре корабля для помощи в разминировании Ормуза

    Италия готова направить до четырех кораблей в рамках международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил начальник штаба ВМС Италии Джузеппе Берутти Берготто.

    "План предусматривает развертывание группы из двух минных тральщиков, одного корабля сопровождения и одного корабля материально-технического обеспечения", - заявил начальник штаба ВМС.

    Берготто отметил, что Италия является частью международной коалиции, которая также направит минные тральщики. В состав этой коалиции входят Великобритания, Франция, Бельгия и Нидерланды располагают возможностями для разминирования.

    Он также сообщил, что итальянские корабли выйдут из северо-западного порта Ла-Специя и будут идти около четырех недель до района операции.

    Джузеппе Берутти Берготто Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Италия
