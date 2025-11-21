Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

Пилот потерпевшего крушение на авиашоу в Дубае истребителя Tejas погиб.

Как передает Report, об этом пресс-служба ВВС Индии сообщили в соцсетях.

Для выяснения причин аварии создается следственная комиссия.

Спасательные службы начали эвакуацию гостей мероприятия, очевидцы сообщали о сильном задымлении на месте происшествия.

15:02

Индийский истребитель ВВС Tejas потерпел крушение во время летной программы на Dubai Airshow 2025.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ANI.

По данным источников в Минобороны Индии, обстоятельства происшествия уточняются.

"Информация о судьбе пилота пока выясняется", - цитирует их агентство.