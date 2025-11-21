Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 16:20
    Пилот потерпевшего крушение на авиашоу в Дубае истребителя Tejas погиб.

    Как передает Report, об этом пресс-служба ВВС Индии сообщили в соцсетях.

    Для выяснения причин аварии создается следственная комиссия.

    Спасательные службы начали эвакуацию гостей мероприятия, очевидцы сообщали о сильном задымлении на месте происшествия.

    Индийский истребитель ВВС Tejas потерпел крушение во время летной программы на Dubai Airshow 2025.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ANI.

    По данным источников в Минобороны Индии, обстоятельства происшествия уточняются.

    "Информация о судьбе пилота пока выясняется", - цитирует их агентство.

    Hindistan HHQ-nin qırıcısı "Dubai Airshow 2025"də qəzaya uğrayıb

