    Hindistan HHQ-nin qırıcısı "Dubai Airshow 2025"də qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 21 noyabr, 2025
    • 15:07
    Hindistan HHQ-nin qırıcısı Dubai Airshow 2025də qəzaya uğrayıb

    Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) "Tejas" qırıcısı "Dubai Airshow 2025"də uçuş proqramı zamanı qəzaya uğrayıb.

    Bu barədə "Report" ANI agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Hindistan Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrin məlumatına görə, hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

    "Pilotun taleyi ilə bağlı məlumat hələ aydınlaşdırılır", - məlumatda bildirilib.

    Hindistan Qəza "Dubai Airshow 2025" qırıcı
    Video
    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

