Hindistan HHQ-nin qırıcısı "Dubai Airshow 2025"də qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 15:07
Hindistan Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) "Tejas" qırıcısı "Dubai Airshow 2025"də uçuş proqramı zamanı qəzaya uğrayıb.
Bu barədə "Report" ANI agentliyinə istinadən xəbər verir.
Hindistan Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrin məlumatına görə, hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.
"Pilotun taleyi ilə bağlı məlumat hələ aydınlaşdırılır", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
16:05
Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıbEnergetika
16:05
Azərbaycan və Aİ arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubDaxili siyasət
15:54
Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
15:49
Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilirBiznes
15:45
Foto
Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıbİKT
15:39
Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildiribXarici siyasət
15:35
"Azərreyl"in baş məşqçisi: "Optimal heyətlə oynaya bilmədiyimiz üçün Niderland klubuna uduzduq"Komanda
15:24
Azərbaycan Niderlanda satdığı neftin həcmini 2 dəfədən çox artırıbEnergetika
15:19