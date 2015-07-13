Источник назвал дату подписания соглашения по Ирану

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/Соглашение "шестерки" и Ирана по иранской ядерной программе с высокой долей вероятности будет заключено в понедельник 13 июля, но пока остается ряд неразрешенных вопросов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в иранской делегации, "пока остается несколько неразрешенных вопросов, среди которых и проблема снятия оружейного эмбарго с Тегерана".

По словам собеседника агентства, Тегеран готов пойти на уступки и согласиться, чтобы эмбарго было снято не сразу с момента подписания соглашения.

Между тем, другой источник в европейской делегации, близкий к переговорам, сообщил, что американская сторона настаивает на сохранении оружейного эмбарго в течение восьми лет, в то время как китайская сторона предлагает сохранить его на два года с момента заключения сделки.

Россия, как ранее заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, настаивает на незамедлительном снятии оружейного эмбарго с Тегерана в случае заключения соглашения.

По словам иранского источника, скорее всего Тегеран согласится на компромиссный вариант китайской стороны.

В настоящее время в Вене продолжаются переговоры Ирана и "шестерки" по ядерной программе Тегерана.