Испанию охватили лесные пожары

Баку. 4 марта REPORT.AZ/ В лесах на севере Испании зафиксировали более ста очагов возгорания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что из-за пожара сильнее всего пострадало автономное сообщество Астурия, где найдено более 95 очагов возгорания.

В настоящее время сотни людей и воздушная техника пытаются потушить пожар. Однако сильный ветер и отсутствие дождя усложняют им задачу.

Информации о пострадавших в результате пожаров пока не было.