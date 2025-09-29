Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 20:19
    Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль

    Власти Испании закрыли военные базы в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для американских транспортных самолетов и судов, перевозящих оружие в Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщает мадридская El Pais со ссылкой на информированные источники в Совместном испано-американском комитете, управляющем этими базами.

    Военно-морская база Рота и военно-воздушная Морон-де-ла-Фронтера совместно используются Испанией и США. Тем не менее Мадрид обладает суверенитетом над этими базами.

    İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edib

