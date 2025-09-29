Испания запретила США использовать совместные базы для переброски оружия в Израиль
29 сентября, 2025
20:19
Власти Испании закрыли военные базы в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для американских транспортных самолетов и судов, перевозящих оружие в Израиль.
Как передает Report, об этом сообщает мадридская El Pais со ссылкой на информированные источники в Совместном испано-американском комитете, управляющем этими базами.
Военно-морская база Рота и военно-воздушная Морон-де-ла-Фронтера совместно используются Испанией и США. Тем не менее Мадрид обладает суверенитетом над этими базами.
