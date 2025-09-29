İspaniya ABŞ-yə İsrailə silah daşımaq üçün birgə bazalardan istifadə etməyi qadağan edib
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 20:37
İspaniya hakimiyyəti Rota (Kadis) və Moron de la Frontera (Sevilya) hərbi bazalarını ABŞ-nin nəqliyyat təyyarələri və İsrailə silah aparan gəmilərin üzünə bağlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Madridin "El Pais" nəşri İspaniya–ABŞ Birgə Komitəsindəki məlumatlı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Hər iki hərbi baza İspaniya və ABŞ tərəfindən birgə istifadə olunur. Bununla belə, bu bazalar üzərində suverenlik tam şəkildə Madriddə qalır.
