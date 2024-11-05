Испания выделяет 10,6 млрд евро в виде кредитов и грантов пострадавшим от наводнения

Власти Испании выделят 10,6 млрд евро (11,55 млрд долларов) в рамках первого пакета помощи из-за наводнений.

Власти Испании выделят 10,6 млрд евро (11,55 млрд долларов) в рамках первого пакета помощи из-за наводнений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Средства будут выделены в виде кредитов и грантов для помощи пострадавшим от внезапных наводнений.

Санчес сообщил, что правительство планирует потратить до 838 млн евро в виде прямых денежных выплат людям, пострадавшим от наводнений, в результате которых на прошлой неделе погибли 217 человек.