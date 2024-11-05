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Испания выделяет 10,6 млрд евро в виде кредитов и грантов пострадавшим от наводнения

Испания выделяет 10,6 млрд евро в виде кредитов и грантов пострадавшим от наводнения Власти Испании выделят 10,6 млрд евро (11,55 млрд долларов) в рамках первого пакета помощи из-за наводнений.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 15:55
Испания выделяет 10,6 млрд евро в виде кредитов и грантов пострадавшим от наводнения

Власти Испании выделят 10,6 млрд евро (11,55 млрд долларов) в рамках первого пакета помощи из-за наводнений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Средства будут выделены в виде кредитов и грантов для помощи пострадавшим от внезапных наводнений.

Санчес сообщил, что правительство планирует потратить до 838 млн евро в виде прямых денежных выплат людям, пострадавшим от наводнений, в результате которых на прошлой неделе погибли 217 человек.

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Версия на английском языке Spain PM announces flood aid plan of 10.6B euros
Версия на азербайджанском языке İspaniya daşqınlara görə 10,6 milyard avro yardım ayıracaq

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