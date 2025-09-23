Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 17:40
    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

    Испания выступает за включение двух членов израильского правительства в санкционный список Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телеканалу La Sexta министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

    "Два израильских министра должны войти в список подпадающих под санкции ЕС", - сказал дипломат.

    В первой половине сентября Альбарес заявил, что Мадрид решил запретить въезд на территорию страны двум членам кабинета министров Израиля. Мера касается министров финансов Бецалеля Смотрича и национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которых включили в список лиц, подпадающих под санкции.

    Мадрид занимает достаточно жесткую позицию в отношении еврейского государства из-за ситуации в секторе Газа. Ранее совет министров Испании одобрил указ, который юридически закрепляет эмбарго на поставки вооружений Израилю.

