    İspaniya iki israilli nazirin Aİ-nin sanksiya siyahısına daxil edilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 18:21
    İspaniya iki israilli nazirin Aİ-nin sanksiya siyahısına daxil edilməsinə çağırıb

    İspaniya İsrail hökumətinin iki üzvünün Avropa İttifaqının (Aİ) sanksiya siyahısına daxil edilməsini dəstəkləyir.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə krallığın xarici işlər naziri Xose Manuel Albares "La Sexta" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "İki israilli nazir Aİ-nin sanksiya siyahısına daxil edilməlidir", - diplomat deyib.

    Sentyabrın birinci yarısında Albares bildirmişdi ki, Madrid İsrailin maliyyə naziri Betsalel Smotriç və milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvirin ölkə ərazisinə girişini qadağan etmək qərarına gəlib.

    Madrid Qəzza zolağındakı vəziyyətə görə yəhudi dövlətinə qarşı kifayət qədər sərt mövqe tutur.

    İspaniya İsrail sanksiya nazir
    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

