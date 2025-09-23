İspaniya iki israilli nazirin Aİ-nin sanksiya siyahısına daxil edilməsinə çağırıb
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 18:21
İspaniya İsrail hökumətinin iki üzvünün Avropa İttifaqının (Aİ) sanksiya siyahısına daxil edilməsini dəstəkləyir.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə krallığın xarici işlər naziri Xose Manuel Albares "La Sexta" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"İki israilli nazir Aİ-nin sanksiya siyahısına daxil edilməlidir", - diplomat deyib.
Sentyabrın birinci yarısında Albares bildirmişdi ki, Madrid İsrailin maliyyə naziri Betsalel Smotriç və milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvirin ölkə ərazisinə girişini qadağan etmək qərarına gəlib.
Madrid Qəzza zolağındakı vəziyyətə görə yəhudi dövlətinə qarşı kifayət qədər sərt mövqe tutur.
