Испания отозвала посла в Израиле

Правительство Испании отозвало своего посла в Тель-Авиве (Израиль) Ану Саломон Перес.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

Данное решение было принято на последнем заседании Совета министров. Статус посольства понижается до уровня временного поверенного в делах страны.

Отмечается, что Саломон была отозвана для консультаций в сентябре прошлого года и с тех пор находилась в Испании.