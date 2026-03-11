Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Испания отозвала посла в Израиле

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 15:55
    Испания отозвала посла в Израиле

    Правительство Испании отозвало своего посла в Тель-Авиве (Израиль) Ану Саломон Перес.

    Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

    Данное решение было принято на последнем заседании Совета министров. Статус посольства понижается до уровня временного поверенного в делах страны.

    Отмечается, что Саломон была отозвана для консультаций в сентябре прошлого года и с тех пор находилась в Испании.

    отзыв посла
    İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек

    Другие страны
    16:18

    Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболу

    Другие страны
    16:13

    Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей Ирана

    В регионе
    16:12

    Антониу Кошта почтил в Баку память шехидов

    Внешняя политика
    16:10

    В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой

    Внешняя политика
    16:09

    Посол Швейцарии и сотрудники дипмиссии эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    16:06

    Мецола: На следующей неделе состоится заседание Парламентского комитета Европа-Армения

    Другие страны
    15:58
    Фото

    Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из Ирана

    Внешняя политика
    15:55

    Испания отозвала посла в Израиле

    Другие страны
    Лента новостей