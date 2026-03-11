Испания отозвала посла в Израиле
11 марта, 2026
- 15:55
Правительство Испании отозвало своего посла в Тель-Авиве (Израиль) Ану Саломон Перес.
Как передает Report, об этом сообщает El Pais.
Данное решение было принято на последнем заседании Совета министров. Статус посольства понижается до уровня временного поверенного в делах страны.
Отмечается, что Саломон была отозвана для консультаций в сентябре прошлого года и с тех пор находилась в Испании.
