    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 15:57
    İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

    İspaniya hökuməti İsraildəki səfiri Anu Salamonu geri çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "El Pais" xəbər verir.

    Bu barədə qərar Nazirlər Şurasının son iclasında qəbul edilib.

    Испания отозвала посла в Израиле

