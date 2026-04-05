    Tramp: Əgər İran tezliklə saziş bağlamasa, nefti nəzarətə götürəcəyəm

    • 05 aprel, 2026
    • 18:27
    ABŞ və İran artıq bazar ertəsinədək münaqişənin sülh yolu ilə həlli barədə saziş bağlaya bilərlər.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri Donald Tramp "Fox News" telekanalına müsahibəsində belə bir ehtimalla çıxış edib.

    Sazişdən imtina ediləcəyi və ya İran tərəfindən ləngimə olacağı təqdirdə, Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri İslam Respublikasının enerji sənayesini nəzarətə götürməklə hədələyib.

    "Əgər onlar sazişi bağlamasalar - özü də tez bir zamanda - mən hər şeyi partlatmaq və nefti nəzarətə götürmək imkanını nəzərdən keçirirəm... Düşünürəm ki, sabah üçün yaxşı şans var, danışıqlar elə hazırda da gedir", - Tramp vurğulayıb.

    Bundan əlavə, Tramp bildirib ki, İranın adından danışıqlar aparan şəxslərə dialoqu davam etdirə bilmələri üçün hazırda amnistiya verilib.

    Трамп: Если Иран не заключит сделку быстро, я "взорву всё" и возьму под контроль нефть

    Son xəbərlər

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti