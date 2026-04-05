Трамп: Если Иран не заключит сделку быстро, я "взорву всё" и возьму под контроль нефть

США и Иран могут заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта уже к понедельнику.

Как передает Report, такое предположение сделал американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

В случае отказа от сделки или промедления со стороны Ирана глава Вашингтонской администрации пригрозил взять под контроль энергетическую промышленность исламской республики.

"Если они не заключат сделку - и быстро, - я рассматриваю возможность взорвать всё и взять под контроль нефть... Думаю, есть хороший шанс завтра, переговоры идут прямо сейчас", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что тем, кто ведет переговоры от имени Ирана, на данный момент предоставлена амнистия, чтобы они могли продолжать диалог.