    Трамп: Если Иран не заключит сделку быстро, я "взорву всё" и возьму под контроль нефть

    • 05 апреля, 2026
    • 17:46
    Трамп: Если Иран не заключит сделку быстро, я взорву всё и возьму под контроль нефть

    США и Иран могут заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта уже к понедельнику.

    Как передает Report, такое предположение сделал американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    В случае отказа от сделки или промедления со стороны Ирана глава Вашингтонской администрации пригрозил взять под контроль энергетическую промышленность исламской республики.

    "Если они не заключат сделку - и быстро, - я рассматриваю возможность взорвать всё и взять под контроль нефть... Думаю, есть хороший шанс завтра, переговоры идут прямо сейчас", - подчеркнул Трамп.

    Кроме того, Трамп заявил, что тем, кто ведет переговоры от имени Ирана, на данный момент предоставлена амнистия, чтобы они могли продолжать диалог.

    Tramp: Əgər İran tezliklə saziş bağlamasa, nefti nəzarətə götürəcəyəm

